Átláthatóság

Jogállamisági jelentés készül az EU tagországairól

A brüsszeli dokumentumban arról értekeznek majd, mi a helyzet a sajtóval és a korrupcióval a tagállamokban. Ezentúl minden évben készül ilyen. 2020.01.22 03:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Még az idén elkészül és publikálják is az első olyan brüsszeli jelentést, amely a jogállamiság helyzetét vizsgálja majd az Európai Unió tagállamaiban – idézte az Index Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztost.



A jelentéshez elkészítéséhez az Európai Bizottság arra kéri majd a tagállamokat, hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartót. Reynders szerint ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy az egyes jelentések elkészítésénél csak az adott kormányra támaszkodnak. Mint mondta: fontos lesz nekik más szervezetek, egyebek mellett az EU Alapjogi Ügynökség és a Velencei Bizottság véleménye is. Emellet az Európai Bíróság ítéleteit is figyelembe veszik majd.



A belga biztos a munkamenetet illetően csak annyit mondott, először felállítják a mindenkire kötelező standardokat, majd elemzik az aktuális helyzetet a tagállamokban, rávilágítanak a kockázatokra, és ajánlásokat is megfogalmaznak.



A jelentésben ugyanakkor nem csak általánosságban a jogállamiságról lesz szó: kitérnek az igazságszolgáltatás helyzetére, a médiapluralizmusra és a korrupciós helyzetre is.



Didier Reynders szerint a jó gyakorlatok cserélgetése miatt zajlik a vizsgálat, de az évenkénti monitorozás megelőzés céljából is alkalmas szerinte. A biztos arról is beszélt, hogy ha a következő hét éves költségvetés részeként a kifizetéseket a jogállami normák teljesítéséhez kötik, akkor mindez az Európai Bizottság értékelése alapján történhet.



Az Index cikke szerint a jelentésről szóló ülésen felszólalt Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő, aki azt kérte, ne legyen kettős mérce, illetve szerinte nincs szükség politikai kampányokra, mert „a jogállamiság a demokráciák és az EU sarokköve”.