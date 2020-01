Kilók

Schobert Norbi újabb videóval jelentkezett, nem kér bocsánatot

A fitnesszguru szerint azért mennek tönkre a házasságok, mert a nők nem fogynak le szülés után. 2020.01.21 09:52 ma.hu

Legutóbbi nagy port kavart videója után ismét élőzött a Facebookon Schobert Norbi. Friss bejelentkezésében nem kért bocsánatot, továbbra is tartja, amit mondott. "Nem fogok kimagyarázni semmit. Nem akarom kimagyarázni, nem akarok bocsánatot kérni. Nem kérek bocsánatot, fenntartom a véleményem."



Mint írja, ez amolyan marketingfogás volt, hogy felhívja vele az emberek figyelmét az egészséges életmódra. "Szerettem volna bedobni a kommunikációs atombombát, de előtte felvettem a sugárvédő ruhámat, hogy ma is tudjak erről beszélni."



Szerinte ugyanis az emberek figyelmét a szexen és a hiúságukon lehet megragadni, így ezt a taktikát választotta. "A szexus, a hiúság egy sokkal motiválóbb dolog az életedben, mint egy távoli betegség a jövőben."



Ugyanakkor azért hozzátette, hogy szó sincs arról, hogy beleállt a duci nőkbe, szerinte ha egy vékony lány túl sokat fogy, az is okozhatja a házasság romlását. Továbbá szerinte nem csak nőkre igaz mindaz, amit mondott, ugyanis férfiaknál is igaz ez. "Szerintetek a nőben tényleg az őszinte szexus szólal meg, ha a 140 kilós lógó mellű férje azt mondja, kívánja őt?"



Schobert emellett arról is beszélt, szerinte rossz dolog ducinak becézni a kövéreket. Álláspontját egy TBC-s példával próbálta megindokolni. "Ne használjuk a duci szót, mert az becézés, a TBC-t se hívjuk Tibinek vagy a leprát Lepinek."



Szerinte sok férfi ért vele egyet, csak nem meri bevallani a felesége előtt. "Sok férfi azért nem védett meg engem, mert a felesége péklapáttal fejbe b.szta volna."



Schobert szerint hülyeség, hogy csak a belső értékek fontosak. "Minek jársz 90 kilósan fodrászhoz, ha úgyis a belső értékeid miatt szeretnek?"