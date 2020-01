Nem mindennapi művelet a Tiszán

Megkezdődhet a héten a Szőke Tisza kiemelése a tápéi kikötőben - videó

Ahhoz, hogy a hajótest a vontatás közben se roppanjon meg, 15 darab nagy teherbírású, egyenként 10 méter hosszú, és 1,5 méter átmérőre felfújható ballont rendeltek. 2020.01.20 13:29

Megérkeztek azok az egyedileg gyártott ballonok a tápéi kikötőbe, amik segítségével a partra vontatják majd a lapátkerekes gőzöst. A romjaiban is impozáns látványt nyújtó hajót két csörlő segítségével húzzák ki a rámpára. A mentőakció leglátványosabb szakasza ezen a héten kezdődik – számolt be róla a delmagyar.hu.



„A legnagyobb fejtörést az okozza, hogy miként változik majd a hajótest dőlésszöge a vontatás során. A faránál fogva húzzuk majd a rámpára. A hajótest jobbra dől, körülbelül 130 centiméterrel van magasabban a bal oldala. Lehet, hogy a vontatás közben le kell állnunk és kompenzálnunk kell a dőlést ahhoz, hogy folytathassuk a munkát. Erre többféle megoldással készülünk, és az adott helyzetben fogjuk eldönteni, melyik módszert vagy mely módszerek kombinációját választjuk” – közölte Heizler Tamás, a KÉSZ Csoporthoz tartozó MA-HARD Vízépítő Kft. ügyvezetője. Őket bízta mag a Hajózásért Alapítvány a legnagyobb magyar folyami gőzös megmentésével.



Nincs más megoldás, az esetlegesen felmerülő műszaki problémákat a helyszínen kell megoldani. A Szőke Tisza romjaiban is túlságosan nagy ahhoz, hogy elvontathassák a kikötőből a közelben található hajójavító sójához. Ehhez sokkal magasabb vízállás kellene, de olyankor a folyó sodrása is felerősödik, és nagy felelőtlenség lenne kockáztatni, hogy a Tisza főágában történjen valami váratlan a gőzössel.



A szakemberek azzal számolnak, hogy még a héten megkezdődhet a mentőakció legnehezebb, ugyanakkor leglátványosabb szakasza, a lapátkerekes gőzös kiemelése. A munkálatokhoz gyártott acélsodronyokat a hajótestben rögzítik, mert csak ott találtak olyan szilárd pontot, ami lehetővé teszi a vontatást. A művelet során a végső rögzítési pontig több mint 200 méter távolságot és 8 méter szintkülönbséget kell leküzdeni, amelynek során a lapátkerekes gőzös a rámpán a ballonokon gördül. A Szőke Tisza kiemelése napokig tart majd, mert a szakemberek nem akarnak semmit sem kockáztatni.