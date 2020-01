Belügy

Béremelés a fegyveres erőknél is - videó

A januári fizetéssel kapják meg először kiegészítő juttatásukat a fegyveres testületeknél szolgálók, az érintettek február 5-ig megkapják emelt illetményüket - jelentette be a Belügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteki közös sajtótájékoztatóján.



Kontrát Károly, a Belügyminisztérium képviseletében felidézte: a belügyminiszter rendelete értelmében 2020. január 1-jétől - néhány kizáró ok kivételével - a hivatásos állomány minden tagja kiegészítő juttatásra jogosult. Ennek mértéke a rendeletben rögzített pótlékok együttes összegének 10 százaléka. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hivatásos állomány rendszeres illetményelemei 10 százalékkal emelkednek - tette hozzá, megjegyezve hogy a változás az illetményalapot nem érinti.



Kontrát Károly ismertetése szerint a kormány 34 milliárd forintot fordít a belügyi tárca alá tartozó fegyveres testületek tagjainak kiegészítő juttatására, amely a hivatásos állomány 56 ezer tagját érinti.



Az államtitkár elmondta, az év végén juttatott félmillió forintos juttatással és a januártól bevezetett kiegészítő juttatással a kormány célja az, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismerje a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát. Kontrát Károly megköszönte a magyar rendőrök helytállását, amellyel biztosítják Magyarország rendjét és őrzik a határt, a tűzoltók áldozatos tevékenységét, az idegenrendészet és a TEK erőfeszítéseit és eredményeit, valamint a büntetés-végrehajtásban és a nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozók napi munkáját.

Emlékeztetett arra is, hogy a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyt vállalók illetménye 2019. február 1-jétől a korábbi közalkalmazotti és munkavállalói jövedelemhez képest átlagosan 20 százalékkal emelkedett, 2020. január 1-től pedig három éven át 5-5 százalék illetményemelésben részesülnek a munkájukat a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban ellátók. Ebben a szolgálati formában mintegy 11 ezren dolgoznak a tárca irányítása alatt - jegyezte meg.



Kontrát Károly ismertette azt is, hogy a kormány és a tárca intézkedései nyomán a cafetéria, a lakhatási támogatás, a természetbeni ellátás, a ruházati utánpótlási ellátmány, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, az egyedülálló egészségügyi ellátás és költségtérítés intézménye, valamint az élet- és a balesetbiztosítási védelem mellett a teljesítményjuttatás rendszere nem változik, ahogy a szabadságra és a túlmunka megváltására vonatkozó szabályozás sem.



A kormány eltökélt abban, hogy az életpályamodell már bevezetett intézkedéseinek továbbfejlesztésével a rendvédelmi állomány anyagi és munkakörülményei tovább javuljanak - fogalmazott.



Németh Szilárd, a honvédelmi tárca parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta: a kiegészítő juttatással a kormány célja, hogy elismerje és megbecsülje azt a munkát, amit a magyar katonák és a fegyverrel szolgálók a haza szolgálatában tesznek.



Emlékeztetett: 2015-ben indult el a honvédségnél az az életpályamodell, amely eddig 50 százalék feletti béremelést jelentett a magyar hivatásos katonák számára. Ismertetése szerint a múlt évben 7,4 százalékos illetményemelést kaptak az érintettek, amely átlagosan 30 ezer forintos emelést jelentett.

Felidézte, a parlament korábban döntött arról is, hogy a honvédelmi alkalmazottaknak 4 év alatt 35 százalékkal kell hogy emelkedjen az illetményük. A honvédelmi alkalmazottak 2019-ben 20 százalékos illetményemelésben részesültek, idén 5 százalékos emelésre számíthatnak, amely átlagosan 12 ezer forintot jelent - mondta.



Az államtitkár arra is rámutatott, hogy a kormány még karácsony előtt döntött az úgynevezett fegyverpénzről, amelyet már kifizettek a fegyveres szolgálatot teljesítőknek. Ez félmillió forintot jelentett azoknak, akik védik az ország biztonságát, az emberek mindennapi életét és békéjét - tette hozzá. Ez a katonák esetében 11,5 milliárd forint kifizetését jelentette - mondta. Megjegyezte, a nemzetbiztonsági kabinet jelenleg is dolgozik annak az új juttatási elemnek a kidolgozásán, amelynek értelmében háromévente hathavi illetményben részesülnének a fegyveres testületeknél szolgálók.