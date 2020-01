Szálló por

Továbbra is érvényben van Budapesten a szmogriadó tájékoztatási fokozata

A szálló por koncentrációjának hétfői csökkenése ellenére továbbra is indokoltnak tartja a Főpolgármesteri Hivatal Budapesten a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását.



A hivatal péntekre virradó éjszaka tájékoztatta az MTI-t arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten.



Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben azt írták: hétfőn a budapesti mérőállomásokon a szálló por napi átlaga minden mérőponton alacsonyabb volt, de annak kisebb szemcseméretű, még veszélyesebb része, a PM2,5 frakció szintje három mérőponton még kis mértékben magasabb volt az egészségügyi határértéknél.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a szálló por koncentrációja várhatóan az egészségügyi határérték körül vagy az alatt alakul, szerdán azonban ismét megemelkedhet a tájékoztatási határérték közelébe. Csütörtöktől lassú javulás kezdődhet a levegő minőségében, amely szombattól akár nagyobb mértékben is folytatódhat.



A veszélyeztetett csoportokba tartozóknak - gyermekek, idősek, betegek - azt javasolják, hogy kerüljék a jelentős gépjárműforgalom által érintett tereket, útszakaszokat, ne tartózkodjanak a szabadban és lehetőség szerint kora délután szellőztessenek.



A fővárosi szmoghelyzet romlásának elkerüléséért Karácsony Gergely főpolgármester továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, továbbá autójuk helyett utazzanak a közösségi közlekedéssel, a termelő tevékenységet végző létesítmények üzemeltetői pedig csökkentsék a porkibocsátást.