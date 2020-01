Bűnügy

Elrendelték a szilveszteri dunavarsányi gyilkosság gyanúsítottjainak letartóztatását

Elrendelték a szilveszteri dunavarsányi gyilkosság tiborszállási gyanúsítottjainak letartóztatását - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék hétfőn az MTI-t.



A nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsított két férfi és egy nő letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapra rendelte el Budakörnyéki Járásbíróság.



A 42 éves N. K.-né, 19 éves fia, N. T. és a nő 37 éves élettársa, B. K. december 31-én 23 óra körül egy dunavarsányi családi mulatságból átment egy 56 éves férfihez pénzt szerezni.



A közlemény szerint előbb együtt italoztak a házigazdával, majd összeszólalkoztak vele, és távozniuk kellett. Később azonban visszatértek, erőszakkal benyomultak a házba, ahol a nő élettársa eszméletlenre verte a férfit, miközben a társai értékek után kutattak. A magához térő sértettől pénzt követeltek, majd mindenféle kezükbe kerülő dologgal, üveggel, porcelántárggyal, székkel ütötték a fejét, hozzávágták a mikrohullámú sütőt is és egy étkezőasztalt is ráborítottak. A sértett a helyszínen meghalt, bántalmazói pedig az összeszedett értéktárgyakat és élelmiszerrel eltávoztak.



A törvényszék közölte: a járásbíróság a Pest Megyei Főügyészség indítványával egyetértve rendelte el a gyanúsítottak letartóztatását. A végzés ellen N. K.-né és N. T. fellebbezett, B. K. és az ügyész tudomásul vette a döntést, így az még nem végleges, de végrehajtható.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnapi közleménye szerint az áldozat holttestére január 4-én találtak rá családtagjai. Az első orvosi vélemény alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja, ezért közigazgatási hatósági eljárás indult az ügyben. Az öt nappal későbbi boncolás azonban bántalmazásból eredő sérüléseket is azonosított. A rendőrség ettől számítva egy nap alatt azonosította és a Komárom-Esztergom megyei Naszályon elfogta a feltételezett elkövetőket. A két férfi épp elindult gépkocsival, amikor egy rendőrautó elállta az útjukat, a nő pedig felszólításra lépett ki a házból. Az épületben számos, a megölt dunavarsányi férfi otthonából származó tárgyat találtak. Lefoglalták a bujkálók autóját is, amely lopott volt - írták.