Állatkínzás

Könnyek között mentette a sztárénekes a nyírbogáti állatokat - videó

"Ez csak egy telep a több száz közül, ami jelenleg is működik Magyarországon, kutyák ezreit adja el itthon vagy szállítja külföldre hamis papírokkal... Mit tudsz tenni? Ha fajtatiszta kutyát szeretnél, vásárolj megbízható tenyésztőtől, ha nincs rá pénzed, akkor pedig fogadj örökbe, de ami a legfontosabb: ne maradj csendben! A világnak változásra van szüksége. Az élet érték, legyen szó emberről, állatról vagy a minket körülölelő természetről. Nem használhatjuk ki többé. Nincs már időnk és nincs is jogunk rá. Az ember nem áll a világ fölött. Mi is csak osztozunk millió más fajjal egyetlen otthonunkon: a Földön. Találjuk meg újra a helyünket rajta!" - írta a sztár a videóhoz, amit a szon.hu közölt le elsőként.