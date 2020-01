Pénzmosás elleni törvény

Péntektől igazolni kell, hogy miből telik milliós órára, ékszerre

Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót. 2020.01.07 16:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Változnak a pénzmosásról szóló szabályok a héten - emlékeztet a Napi.hu. Január 10-től a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők számára is kötelezővé válik az ügyfél-átvilágítás. A szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor.



Tehát a korábbi 3,6 millió forintról 4,5 millió forintra emelkedik az értékhatár, és ebbe most már minden ügylet, a készpénzes, a kártyás, az átutalással teljesített ügyletek is beleszámítanak, ellentétben a korábbi csak készpénzes ügyletekkel. Egy drágább ékszer vagy karóra megvásárlása során igazolni kell majd a vételár eredetét. A szolgáltatók ennek megfelelően kötelesek módosítani a belső szabályzatukat, amire 90 napot kapnak.



Az árukereskedők kötelesek lesznek ügyfél-átvilágítást alkalmazni a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások készpénzben történő teljesítésekor. Tehát a korábbi 2,5 millió forintról 3 millió forintra emelkedik az értékhatár a készpénzes ügyletek teljesítésekor, ami némi lazítást jelent. Ezek a cégek szintén 90 napot kapnak az új belső szabályzat megírására.



Január 10-től a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknál lebonyolított olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot; illetve kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók olyan ügyletei, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot. A kulturális javakkal foglalkozó szolgáltatók pénzmosási törvény szerinti felügyeletét kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Ezek a cégek is kénytelenek lesznek az átvilágítással kapcsolatos belső szabályzatot készíteni.