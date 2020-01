Illegális bevándorlás

Németh Szilárd: megkétszerezik a határvédelemben részt vevő katonák számát

A magyar határon egyre nagyobb a nyomás, 2018 decemberéhez képest csaknem tízszeresére - 3299-re - nőtt tavaly decemberben a határsértők száma. 2020.01.05 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Molnár Edvárd

Az erősödő migrációs nyomásra tekintettel megkétszerezik a határvédelemben részt vevő katonák számát - közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Bács-Kiskun megyei madarasi határvédelmi bázisnál vasárnap tartott sajtótájékoztatón.



Németh Szilárd azt mondta: a magyar határon egyre nagyobb a nyomás, 2018 decemberéhez képest csaknem tízszeresére - 3299-re - nőtt tavaly decemberben a határsértők száma.



A jelentések alapján további növekedésre számítanak, ezért több határvédelmi feladat várható.



Hozzátette: a belügyminiszter kérésére úgy döntött a Magyar Honvédség parancsnoksága, hogy megkétszerezi a határvédelemben részt vevő katonák számát.



Eddig is nagy számban vettek részt katonák ezekben a feladatokban - mondta az államtitkár.



Emlékeztetett arra, hogy a katonák 2015 óta folyamatosan együtt járőröznek a határvédelmet ellátó rendőrökkel. Az elmúlt évek során 20 ezer magyar katona teljesített így szolgálatot a határnál - közölte Németh Szilárd, kiemelve: a katonáik felkészültek, tettre készek, bíznak bennük a határ mentén élő emberek.



Hangsúlyozta: a közel-keleti eseményekkel összefüggésben is az várható, hogy tovább növekszik a migránsok száma. Azok a terrorszervezetek, amelyek a nyugati világot megfenyegették, az ismert útvonalakon a bevándorlók közé vegyítve próbálnak katonákat eljuttatni Európába, hogy ott terrorcselekményeket hajtsanak végre. Mindezek indokolják, hogy megkétszerezzék a határvédelemben részt vevő katonák számát - tette hozzá.



Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese elmondta: a honvédség hétfőtől százra növeli a rendőrséggel közös járőrözésben részt vevő katonák számát, a kiszolgáló személyzettel együtt ez ötszáz embert jelent.



Ezt az intézkedést addig tartják fenn, amíg erre szükség van - közölte az altábornagy, hangsúlyozva, az elmúlt időszak eseményei is azt bizonyítják, hogy szükség van a létszámemelésre, hiszen csak január első napján 212-en próbálták meg illegálisan átlépni a magyar határt.