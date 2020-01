Szerencsejáték

Vasárnaptól a Duna Televízión lesz a hatos lottó sorsolása is

hirdetés

Szombattól megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a Szerencsejáték Zrt. legnépszerűbb sorsolási műsora, a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.



A Szerencsejáték Zrt. az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, a nemzeti lottótársaság nyolc év után döntött úgy, hogy teljesen megújítja sorsolási műsorait. A változás célja, hogy a 18-39 éves célcsoportot is hatékonyabban elérjék - fűzték hozzá.



Az adások megújulása mellett fontos, hogy a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízióra, így az ötös lottó, a Luxor, a Joker, a Kenó és a Skandináv lottó mellett a második legismertebb magyar lottójáték számhúzása is a közmédiában kísérhető figyelemmel.



A műsor változatlanul vasárnap 16 órai kezdettel, 5 perces időtartamban kerül adásba, a megszokott három házigazda, Marczali László, Virág Anita és Czeisz Juliette vezetésével - áll a közleményben.