Rozsdásodás miatt ki kellett vonni a forgalomból több felújított orosz metrókocsit

Kivonták a forgalomból a felújított orosz metrószerelvények elsőként érkezett hat kocsiját, a padlólemezeket ugyanis gyakorlatilag felzabálta a rozsda. A 69 milliárdért beszerzett új szerelvényekkel nagyobb a baj, mint gondolták - írja az Mfor.hu.



A rozsdásodás nem újdonság, sőt. Az, hogy a kocsikon elkezdődött a korrózió már ideérkezésük után kiderült. Először 2017 májusában az ajtók környékén jelentek meg rozsdafoltok, ezt jelezték a gyártónak.



A Metrowagonmash az első 13 szerelvény (darabonként hat kocsival) leszállítása után közölte, hogy a gyártó megváltoztatta a technológiát, most már nem lehet gond. A lap szerint éppen ez a szállítmány, amelynek kocsiszekrényei évek óta áztak a cég udvarán.



Aztán előjöttek a foltok a tetőfelületen, most pedig a padlón.



A BKV új Igazgatóságának decemberi ülésén a fővárosi közlekedési cég egyik vezetője beszámolt a rozsdásodásról, de a lap szerint azt mondta, felesleges független szakértővel megvizsgálni a kérdést. Azt is mondta, hogy minden kocsin tud ennél tíz nagyobb problémát is, de ezzel együtt is fele annyi problémát generált eddig az orosz jármű, mint amennyit generáltak az Alstom szerelvények és a CAF-villamosok. Az igazgatóság elfogadta az érvelést.



A kocsikat csak a javítás után engedik vissza a forgalomba. A lap szerint "az alvázak rozsdamentességére vonatkozó jótállás csak 10 évre szól, míg a tervezési, valamint az anyag- és megmunkálási hibákra vonatkozó garancia csupán 36 hónap". A szerződés szerint ha "egy hiba miatt ki kell vonni egy járművet a forgalomból és a javítása két napnál tovább tart, akkor onnantól napi 23 ezer eurót kell fizetnie az orosz félnek kártérítésként". A Metrowagonmash azonban nem fizet, ezért a BKV pereli.