Emmi: már benyújthatók az iskolai felmentési kérelmek az Oktatási Hivatalhoz

Azok a szülők, akik gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év halasztást kérni a beiskolázás alól, már beadhatják kérelmüket az Oktatási Hivatal internetes felületén. 2020.01.02 17:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már be lehet nyújtani az iskolai felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták: a kormány a gyermekek érdekeit szem előtt tartva az Oktatási Hivatalt jelölte ki az iskolaérettségi felmentések elbírálására, illetve a kormányhivatalokat a 3 éves korban esedékes óvodába járás ellenőrzésére. A legfőbb cél mindkét eljárás során az, hogy kiszűrjék a gyermekek szempontjából hátrányos és indokolatlan felmentéseket.



Azok a szülők, akik gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év halasztást kérni a beiskolázás alól, már beadhatják kérelmüket az Oktatási Hivatal internetes felületén - közölték, hozzátéve: erre január 31-ig van lehetőség.



Az Emmi tájékoztatása szerint a kérelmek elbírálását pedagógiai szakértők végzik, akik mérlegelik a szülő kérelmében leírtakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét is.



Az Oktatási Hivatal minden szükséges információt közzétett a honlapján, és a tudnivalókról tájékoztatta az óvodákat is - áll a közleményben.