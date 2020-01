Ünnep

Fel kellett emelnie a kocsit, hogy kiszedje a rémült kutyát - keresik a gazdáját

A Zuglói Kutyások nyilvános Facebook-csoportba töltött fel egy férfi több képet is egy bajbajutott kutyusról, aki most is várja gazdiját.



Szilveszter este 9 óra körül találták Zuglóban az M3 mellett a Sárköz utcában az autó alá bebújt kutyát.



"Iszonyatosan meg volt rémülve, szinte semmire sem reagált amikor lehasaltam a kocsi mellé. Kihúzni nem tudtuk, így fel kellett félig emelnem a kocsit. Amint kihúztuk és beraktuk a kocsiba, szinte azonnal sikerült megnyugtatni. Körülbelül másfél órás járkálás, chipleolvasó keresés és utánajárás után sikerült kideríteni, hogy a csömöri menhelyről származik, és elvileg az új gazda címe meg neve még nem lett hozzáadva a chip adatbázisához" - írta a posztjában.



A legfrissebb adatok szerint Picur névre hallgat, két év körüli, bézs színű és keverék. A menhelyen próbálják mostanság is kideríteni a kutya befogadóinak a nevét és címét.



"A menhelyes hölgy akivel beszéltem megkérdezte, hogy vissza tudjuk-e vinni a menhelyre, mi viszont vállaltuk, hogy amíg nincs meg a gazda, addig próbálunk rá vigyázni. Kérem, bárki, aki tud a gazdáról valamit, vagy látta már a környéken, ahol lakik, ezt a kutyát, az segítsen" - hívta fel a figyelmet a megosztásokra a fiatalember.



Valószínű környékbeli lehet a kutyus. M3 és Erzsébet királyné útja közötti kertes házas részen lakhatott, de ez csak feltételezés...