2020

Mutatjuk az egyik újévi babát

A kis Patrik-baba - MTI/Varga György

Vidéken két helyen, Nagykanizsán és Baján is született gyermek éjfél után 1 perccel.



A Zala megyei Kanizsai Dorottya Kórház tájékoztatása szerint Kovács Patrik nulla óra egy 1 perckor 3050 grammal, 53 centiméterrel, természetes úton jött a világra. A kisfiú a 29 éves édesanya negyedik gyermeke, családban először egy kislány, majd három fiú született.



A baba és édesanyja egyaránt jól vannak - közölte Vörös Attiláné szülésznő.



A Bajai Szent Rókus Kórházban éjjel 0 óra 1 perckor segítették világra az új esztendő első gyermekét. A kisfiú - Trszkits Endre - 3940 gramm súllyal és 53 centiméterrel született, császármetszéssel.



A 27 éves mélykúti édesanya, akinek Endre az első gyermeke, és a kisfiú is jól vannak.



A fővárosban kislány lett az első újszülött.



A gyermek a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben jött világra 0 óra 25 perckor.



A kislány 3120 grammal született és az Elvira nevet kapta.



A fővárosi állami intézmények szülészetei közül másutt is született gyermek az új év első napján, de ők mind 1 óra után.

