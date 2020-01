Szívszakító történet

A pénztáros egészítette ki a hiányzó összeget, hogy az öreg néni is enni tudjon, ne csak a macskája

Macskaeledelt, pici édességet és gyümölcsöt vásárolt egy néni, de nem volt elég pénze, így a csokit és a gyümölcsöt tette volna vissza... de voltak körülötte rendes emberek. 2020.01.01 12:18 ma.hu

Pici boldogság - kezdte a posztját egy Facebook-csoporttag a Pesten Hallottam privát csoportban, de inkább a szívünk facsarodott ki történetének olvasása közben.



A hölgy éppen sorban állt az egyik boltban a kasszánál, amikor az előtte állő idős néni került sorra. A szalagon 3 szem narancs, párizsi, csoki, puszedli és egy jó minőségű macska konzerv is sorakozott, ez utóbbi volt a legdrágább az összes tétel közül.



"Kopott ruházata tiszta volt, vékonyka cipője egy hidegebb télben már nem bírná a strapát. Az a fajta mamika volt, akik még a szüleinket nevelték, akik a férjüket "az uram"-nak hívták" - írta ról a posztoló.



Mikor a fiatal pénztárosfiú végzett a termékek leolvasásával, a néni reszkető kézzel nyitotta ki a pénztárcáját és számolgatta a kis pénzét. A történetet megíró hölgy igyekezett eltakarni a nénit, hogy ne lássák a sorban állók, ne legyen neki még megalázó is a helyzet, ugyanis kiderült, nem tudja kifizetni az összeget.



Halkan mondta a fiúnak, nincs elég pénze, ezért a csokit és a narancsot nem kéri. De már úgy reszketett, hogy még az egyik pénzérméje is elgurult. Amíg lehajolt érte, a posztoló odasúgta a pénztárosnak, hogy kifizeti a hiányzó összeget.



Erre a fiú azt válaszolta: "Nem sztornózok semmit, de én fizetem ki."



"Nem ellenkeztem, pedig tudom, hogy a pénztárosi fizetése nem sok lehet, de az arcán láttam , nem fogja engedni hogy kiegészítsem a mamóka bevásárlását. Miután fizettem, annyit mondtam: nagyon köszönöm! Egyszerre sírt és nevetett a lelkem" - zárta a posztját a hölgy.