Vasúti közlekedés

MÁV: megújulnak a legforgalmasabb állomások

Az utasok által érzékelhetően és látványosan újulnak meg a legforgalmasabb állomások a MÁV '50 megújuló állomás' programjának köszönhetően. 2019.12.31 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Decemberben elkészültek a Déli pályaudvar, Zánkafürdő, Sárvár, Vecsés, Monor, Pilis, Zugló, Kőbánya-Kispest és Kőbánya alsó idénre tervezett felújítási munkálatai, a program várhatóan 2023-ban zárul - közölte a MÁV az MTI-vel hétfőn.



A MÁV emlékeztet, hogy a legforgalmasabb állomások felújítási programja idén indult, és ennek keretében több fővárosi és vidéki állomáson végez koncentrált felújítási munkálatokat és komfortnövelő beavatkozásokat.



Az idén a Keleti pályaudvaron, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Kecskeméten, és Újszászon is befejeződtek az utaskomfortot növelő nagyobb karbantartási munkálatok - írták.



A 2019-es programban kiemelt helyet foglalt el a Keleti pályaudvar rendbetétele, a visszajelzések alapján komfortosabb lett a Keleti, az elvégzett munkálatok pedig jelentősen javították a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, valamint a pályaudvar szolgáltatásainak színvonalát - emlékeztettek.



Az évente 1,5 milliónál is több utast kiszolgáló és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonatot fogadó Zuglóban a nagy igénybevétel miatt vált szükségessé a karbantartás. Részben megújult az évente csaknem félmilliós utasforgalmat lebonyolító Kőbánya alsó állomás is, a nyílászárók és a kőburkolat cseréje 2020 elején várható.



Kőbánya-Kispest állomáson évente több mint 3,1 millió utas fordul meg, ezért az állomás elővárosi viszonylatban is kiemelt jelentőségű. Az állomásépület és a gyalogos felüljáró teljes körű és komplex rekonstrukciójára, egy új akadálymentes gyalogos felüljáró tervezésére közbeszerzést indított a vasúttársaság. A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a tervezési munkák 2020. januárban elkezdődnek. Az állomás karbantartása előreláthatólag 2020 első negyedében fejeződik be - közölték.



Idén decemberben a Déli pályaudvaron az utasbiztonsági szempontból kiemelten fontos peronszinti mellvédfal helyreállítás első műszaki ütemének munkái elkészültek, illetve korszerűsítették a vágányok végén található kijelzőket. 2020 első negyedévében az utasok által használt területek álmennyezetének felújítása tovább folytatódik és egyidejűleg a lámpák cseréjét is elvégzik a metró- és peronszinten is.



December végéig befejezik Zánkafürdőn a felvételi épület bontását, ezzel előkészítetve a terepet az új perontető kialakításához. Év végéig elkészül Veresegyházon az új, 64 férőhelyes P+R parkoló, valamint Sárváron a homlokzat és a fedett peron teljes mértékű felújítása.



A Keleti pályaudvar mellett a Nyugati és a Déli pályaudvaron, illetve két nagy utasforgalmat lebonyolító megyeszékhelyi állomáson, Debrecenben és Szolnokon is a legmodernebb LED-falas kialakítású utastájékoztató táblákat helyeztek ki. További három állomáson - Vecsés, Monor és Pilis - is zajlik a vizuális utastájékoztatás fejlesztése.

Az idei év tapasztalatait beépítve a komplex felújítási program előreláthatólag 2023-ig folytatódik, valamint a következőkben a P+R és B+R parkolók fejlesztése is napirenden van - áll a közleményben.