Ünnep

A tűzijáték és a petárda használatának betiltását kezdeményezi az LMP

Az LMP törvénymódosító javaslatot nyújt be a petárdázás és a pirotechnikai eszközök betiltásáért.



A párt társelnökei, Schmuck Erzsébet és Kendernay János az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményükben azt írták: az emberek egészségéért és a háziállatok biztonságáért kezdeményezik a tűzijáték és a petárda használatának teljes körű betiltását.



Kiemelték: a szakszerűtlen használat miatt rendszeresen keletkeznek tüzek, amelyek jelentős anyagi és egészségügyi károkkal is járhatnak. A háziállatok pedig a zaj- és fényhatásoktól sokkot kaphatnak, emiatt megszökhetnek és el is pusztulhatnak.



A nagy mennyiségben kilőtt rakéták ráadásul jelentősen hozzájárulnak a települési szmog kialakulásához - tették hozzá.