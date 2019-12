Ünnep

Petárdastopot kérnek az állatvédők szilveszterre

Petárdastopot kérnek szilveszterre az állatvédők az óévbúcsúztatáskor használt pirotechnikai eszközök erős hang- és fényhatásai miatt - közölte az Orpheus Állatvédő Egyesület az MTI-vel.



Seres Zoltán, az egyesület munkatársa arra figyelmeztetett: a pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai az állatoknál "sokkos pánikot" okozhatnak.



A házi kedvencek ilyenkor félelmükben akár támadhatnak is, de legtöbbjük ijedtében elszökik, elkóborol. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt öt-tíz kilométert, több településnyi távolságot is képesek megtenni - tette hozzá.



Az Orpheus Állatvédő Egyesület ezért azt tanácsolja, hogy a háziállat-tulajdonosok tegyenek az elérhetőségüket tartalmazó bilétás nyakörvet a kutyákra, macskákra, a kutyákban levő kötelező mikrochip pedig legyen állatorvos által az adatokat tartalmazóan beregisztrálva, hogy ha az állatot megtalálja valaki, tudja, kit kell értesíteni.



Azt javasolják: a kutyákat december 30. és január 2. között még a kijelölt sétáltatóhelyeken is fokozott óvatossággal, pórázon sétáltassák. A kutyatulajdonosok otthonukban biztosítsanak kedvencüknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet, például belső szobát, udvarrészt, garázst. Ha az állatot beengedik a lakásba, akkor a sötétítőfüggönyt húzzák el, a redőnyt eresszék le. A félősebb állatok számára pedig állatorvos által ajánlott nyugtatószerről is gondoskodhatnak.



Az elszökött állatok keresésében segítséget nyújthat a www.állatvédő.hu oldal, amelyen a közelben működő állatvédő szervezetektől lehet tájékozódni.