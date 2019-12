Gyász

Öt évet is kaphat az, aki rosszul kötötte be a kazánt, ami miatt meghalt az orosz zongoristanő - videó

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, holtan találták a fiatal orosz zongoraművésznőt egy budapesti hostelben az ünnepeket alatt.



Elena Valieva és kísérője egy hostelben szálltak meg, mindketten szén-monoxid mérgezést kaptak, a nő életét nem tudták megmenteni.



A szomszédok azt mondják, nemrég tatarozták a lakást, akkor kötötték be a kazánt. Ha bebizonyosodik, hogy rosszul és ezért kellett a zongoraművésznőnek meghalni, a felelős akár öt évet is kaphat.