Orbán Viktoros tűzijátékot lehet venni Szlovákiában

Piros-fehér-zöld színűvé válik felrobbanáskor az a szlovák tűzijáték, aminek reklámarca Orbán Viktor - fedezte fel a terméket az Index.hu. Az Ochranca (magyarul: Védelmező) névre keresztelt, 42 lövésből álló petárdacsomag dobozán a magyar miniszterelnökre megszólalásig hasonlító karikatúra látható.



Sőt, a jól szabott öltönyön kívül két kukoricagránátot visel töltényövén, zsebéből pedig két rúd TNT kandikál ki. A szögesdróttal és Orbán Viktorral védett határszakasz mögött felsejlik többek között az Országház és a Lánchíd sziluettje is.



A termék ára 65 euró, vagyis kb. 21 ezer forint. A magyar rendőrség egyébként nemrég hívta fel a figyelmet arra, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb, maradandó fogyatékossággal járó baleseteit mind olyan termékek okozták, amelyeket elsősorban Szlovákiából szereztek be. Szóval mindenki vigyázzon nagyon magára!



Szlovákiában egyébként több településen is elmarad a városi tűzijáték újévkor. Az önkormányzatok az erre szánt pénzt az eperjesi házrobbanás károsultjainak ajánlják fel.