Szilveszter

A hatóságok csak legális tűzijáték használatát javasolják

Az elmúlt évek legsúlyosabb, maradandó fogyatékossággal járó baleseteit mind olyan termékek okozták, amelyeket az internetről, elsősorban Szlovákiából szereztek be. 2019.12.28 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A hatóságok azt javasolják, hogy mindenki csak legális forrásból szerezze be a szilveszteri pirotechnikai eszközöket, mert a "feketén" árult termékek súlyos baleseteket okozhatnak.



A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentők közös, pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Huszák András, a Készenléti Rendőrség tűzszerész főosztályának vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a kapualjakból, csomagtartókból, piacokon árult termékek biztosan nem legális forrásból származnak. Akár sérültek is lehetnek, így súlyos, például csonkolásos baleseteket okozhatnak - tette hozzá.



Megemlítette, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb, maradandó fogyatékossággal járó baleseteit mind olyan termékek okozták, amelyeket az internetről, elsősorban Szlovákiából szereztek be.



Hangsúlyozta, hogy az eszközöket száraz helyen kell tárolni a felhasználásig, felhasználáskor pedig biztonságos távolságba, legalább 15 méterre el kell távolodni tőlük. Soha nem szabad gyerekekre bízni ezeket az eszközöket - nyomatékosította.



Povázsai Sándor, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti osztályának vezetője elmondta, hogy a jogszabályok négy kategóriába sorolják a pirotechnikai eszközöket. Az 1-es és a 2-es kategóriájú termékek egész évben megvásárolhatóak, a 3-as kategóriájúak viszont csak december 28. és 31. között. Ez utóbbiakat csak december 31. 18 óra, illetve január 1. 06 óra között lehet felhasználni.



Birtoklásuk sem legális az év más időszakában, vagyis azokat az eszközöket, amelyeket nem használnak fel, január 1. után, 5 napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak - mutatott rá.



Az osztályvezető tájékoztatása szerint az idén 664 ideiglenes forgalmazási engedélyt adtak ki, a legálisan árult termékekhez minden esetben magyar nyelvű használati útmutató tartozik.



Sándor Roland, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzmegelőzési főosztályának vezetője hangsúlyozta, hogy valamennyi ideiglenes elárusító helyen végeznek tűzvédelmi ellenőrzést. A többi között vizsgálják, hogy a konténer megközelíthető-e tűzoltóautóval, illetve rendelkezésre áll-e oltóanyag.



Arról is szólt, hogy szilveszter éjjelén mintegy kétezer tűzoltó és 500 tűzoltóautó fog készenlétben állni.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a pirotechnikai eszközök nagyon súlyos, akár halálos sérülést is okozhatnak, ezért a mentők szempontjából nincs biztonságos eszköz.



A mentők szilveszter éjjel átlagosan mintegy 3 ezer riasztást kapnak - mondta el az igazgató.