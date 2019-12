Családvédelem

Emmi: már 100 ezer család vette igénybe a Családvédelmi Akcióterv támogatásait

hirdetés

Már közel 100 ezer család igényelte a júliusban indult Családvédelmi Akcióterv valamelyik támogatását - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közleményben az MTI-t pénteken. Az intézkedések közül a babaváró kölcsön és a nagycsaládosok autóvásárlási programja a legnépszerűbb, de sokan élnek az otthonteremtést segítő kedvezményekkel is. Január 1-jén két új elemmel bővül az akcióterv: életbe lép a nagyszülői GYED és a legalább négygyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége. A kormány a családtámogatások további bővítését tervezi.



Július elsején indult a Családvédelmi Akcióterv, amely rendkívül népszerű, már közel 100 ezer magyar család igényelte valamelyik támogatást. A babaváró támogatásért mintegy 60 ezer házaspár folyamodott, közülük 46 ezren már szerződést is kötöttek. A legtöbben a 10 millió forintos kölcsönt vették fel, az összeget pedig jellemzően lakáscélokra fordítják.



A nagycsaládosok autóvásárlási támogatását mintegy 23 ezer nagycsaládos kérte, új autójuk megvásárlását már közel 8 milliárd forinttal támogatta az állam. Az akcióterv otthonteremtést segítő intézkedései is népszerűek, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé már használt lakások után is felvehető kedvezményes kölcsön, a lakások jelzáloghiteléhez nyújtott támogatást, valamint a falusi csokot közel 15 ezer család igényelte július 1-je óta.

Január 1-jétől két újabb támogatás segíti a családokat. A négygyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességének köszönhetően minden olyan anya, aki legalább négy gyermeket nevel, vagy korábban saját háztartásában felnevelt, élete végéig mentesül a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.



Szintén január elsején lép életbe a nagyszülői GYED, így a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több unoka után is felveheti a juttatást. A nagyszülői GYED összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, tehát 2020-ban 225 288 forint lehet.



A nagyszülőnek a GYED iránti kérelmét a foglalkoztatójánál kell benyújtania, ha a nagyszülő egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, akkor az ellátásért a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál folyamodhat elektronikus úton.



2020-ban is folytatódnak a bölcsődefejlesztések, jelenleg 51 ezer férőhely áll a szülők rendelkezésére, a kormány célja, hogy ez a szám 2022-re elérje a 70 ezret. A hagyományos bölcsődék mellett mini, családi és munkahelyi bölcsődékbe is várják a gyermekeket.