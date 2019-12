Erőszak

Durva, ami mostanában a villamosokon történik, legyünk résen, ha felülünk! - videó

A villamosokon 2019-ben több komoly bűncselekmény is történt, a budapestkornyeke.hu a legdurvább eseteket elevenítette fel:

A 28 éves budapesti K. Richárd még január 16-án a Margit híd budai hídfőjénél megpróbálta kitépni egy idős férfi kezéből a táskáját. A férfi észbe kapott, nem engedte el a táskát, így a tolvaj lerántotta a lépcsőn. Az idős férfi az esés következtében elvesztette az eszméletét és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.



Öt nappal később, január 21-én ugyanez a tolvaj a 17-es villamoson akarta kivenni az egyik utas kezéből a mobiltelefonját. A nő reflexei jók voltak és nem engedte el a telefont, ezért amikor a villamos megállt a Zsigmond téri megállónál, a férfi lerángatta őt a járműről.



A megállóban várakozók a nő segítségére siettek, és megpróbálták a férfit visszatartani, de elmenekült a helyszínről.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a lefoglalt kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, és február 19-én a lakásán elfogták. A nyomozók K. Richárdot rablás bűntett kísérlet és súlyos testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök a férfit őrizetbe vették és letartóztatták.

Idén decemberben egy utas felszólított egy másik utast, egy hajléktalan férfit a Kálvin tér és a Móricz Zsigmond körtér között, hogy szálljon le a járműről annak szaga miatt. Több utas is eltakarta az arcát a villamoson terjengő valóban elviselhetetlen bűz miatt.



A hajléktalan férfi nem akart leszállni a villamosról, ekkor az őt felszólító férfi egyre agresszívabban lépett fel, végül komoly fenyegetések után lelökte a hajléktalan férfit a járműről, megrúgta és ő maga is leszállt utána.



„Úgy gondolom, igen reális képet fest ez az eset a budapesti hajléktalanhelyzet problémáiról. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a tömegközlekedési eszközökön elviselhetetlen bűzben kelljen utazni, mint ahogy azt is, hogy olyan inzultus érjen bárkit, amit a hajléktalan férfi elszenvedett” – vonta le a saját tanulságát az alábbi videó készítője.

Szintén néhány hete történt, hogy bozótvágó késsel fenyegetőzött egy férfi az 50-es villamoson. Az utasok értesítették a rendőrséget, akik hamar a helyszínre érkeztek, a Teleki utcánál pedig elfogták a még járművön lévő 38 éves T. Istvánt.



A nyomozás során kiderült: a gyanúsított az úton többször is megszúrt egy iskolás csoportot kísérő tanárt, aki még a hatóságiak megérkezése előtt leszállt a villamosról. A rendőrséget az az orvos értesítette, akinél ellátásra jelentkezett a férfi. Az elsődleges vélemények szerint könnyű sérüléseket szerzett.



Később kiderült, a férfit már körözték lopás mi egy korábbi lopás miatt, ezért a Fővárosi Büntetés- végrehajtási Intézetbe vitték jogerős büntetésének letöltésére.