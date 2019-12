Közbeszerzési Hatóság

A közbeszerzési eljárásokban is megjelenhet az innováció

A közbeszerzési eljárások kiírásában, tervezésében, lebonyolításában is megjelenhet az innováció - mondta a Közbeszerzési Hatóság elnöke az M1 aktuális csatornán szerdán.



Rigó Csaba Balázs felidézte, hogy a hatóság által alapított Közbeszerzési Nívódíj és Közbeszerzési Kiválósági Díj elismerésekre az idén innovációs témakörben pályázhattak a közbeszerzési szereplők, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók és felsőoktatási intézmények hallgatói.



A hatóság elnöke kitért arra, hogy évente körülbelül tízezer, eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás van Magyarországon, mintegy 3300 milliárd forint értékben, a Közbeszerzési Hatóság ezt a folyamatot felügyeli.



Az idén több mint 24 ezer hirdetményt kezeltek, minden közbeszerzési hirdetmény, felhívás, tájékoztató a hatóságon keresztül került az Európai Unió hivatalos lapjába, illetve a hazai Közbeszerzési Értesítőbe, emellett számos ellenőrzést is folytattak - ismertette Rigó Csaba Balázs.



Jelezte azt is, hogy jövőre 25 éves lesz a Közbeszerzési Hatóság, 1995 óra szabályozza törvény a magyarországi közbeszerzéseket.