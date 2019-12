Ünnep

A Balatonban állítottak Karácsonyfát, nem a főtéren - videó

A szigligeti strandon évek óta december 24-én viszik vízbe a Balaton karácsonyfáját, amit január elsején, az Újévi csobbanáson hoznak ki a bátor strandolók.



A hagyomány ötletgazdája Balassa Balázs polgármester, aki az újévi csobbanás beharangozására találta ki, hogy legyen karácsonyfa állítás is, így van miért beúszni január első napján a fürdőzőknek. Ahogy mondja, Szigligeten van a Balaton vára és a Balaton karácsonyfája is.



Valóban különleges, hogy egy feldíszített fa nem a városközpontban, vagy a parton pompázik, hanem a vízben, ráadásul Szenteste napján maga polgármester és fia, Dániel vitték be a Balatonba - írta a Like Balaton.