Kuglófot kaptak a várótermi betegek a sürgősségi osztályon - videó

Ajándékot, karácsonyi süteményt kaptak a betegek, akik a sürgősségi osztályra érkeztek a Szent Imre egyetemi oktatókórházban. Nagyon sokan voltak Szenteste napján is, sok baleset történik ilyenkor. De azokra is gondoltak, akik a kórházban töltik az ünnepet, távol a családjuktól. A kórház dolgozói a mentősöket is megajándékozták, hogy megköszönjék nem csak az ünnepi, de az egész éves munkájukat.