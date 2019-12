Január 1-től

Ingyenessé válnak a meddőségkezelésben jelenleg is finanszírozott gyógyszerek, beavatkozások

A döntéstől azt várják, hogy a "vágyott" gyermekek megszülethessenek, és az érintett párok egységesen magas színvonalú kezelést kapjanak várakozás nélkül az egész országban.

Január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások - közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



Az államtitkár szerint a döntéstől azt várják, hogy a "vágyott" gyermekek megszülethessenek, és az érintett párok egységesen magas színvonalú kezelést kapjanak várakozás nélkül az egész országban.



Novák Katalin arról is beszélt, hogy a jövő év elejétől - a kormány támogatásának köszönhetően - emelkedik két, 1-es típusú diabétesszel élőket segítő eszköz támogatása.



Az államtitkár elmondta, jelenleg a legmodernebb ellátást például az inzulinpumpával, illetve egy vércukrot mérő szenzor segítségével lehet garantálni. A kormány most az ezekhez való hozzáférést könnyítette meg: 2020. január 1-től a gyermekeknek és a nappali tagozatos tanulóknak 98 százalékos, a felnőtteknek 80 százalékos támogatással lehet hozzájutni az említett eszközökhöz.



A szenzort hat hónapra kapják meg az érintettek, azt követően akkor újíthatják meg az alanyi jogú támogatást, ha a vizsgálatok során látszik, hogy használják az eszközt.



Szólt arról is, a jövőben az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeket nevelő szülők is igénybe vehetik a gyermekek otthongondozási díját és az ápolási díjat.