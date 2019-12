Baleset

Szekszárdi gázrobbanás: tavaszra fejeződhet be a helyreállítás

Az előzetes terveknek megfelelően halad a helyreállítás a Herman Ottó utcai gázrobbanás helyszínén, ahol tavaszra fejeződhet be a munka. 2019.12.19 13:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A remények szerint tavaszra fejeződhet be a gázrobbanással érintett Herman Ottó utcai társasházak helyreállítási munkája - mondta el Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a helyszínen csütörtök délelőtt megtartott sajtótájékoztatón. Mint azt tudatta, az elvégzett munka a statikai vizsgálat alapján elkészült terheket figyelembe véve valósult meg. A helyreállítási munka kapcsán hangsúlyozta, komoly kihívásról volt szó. Mint mondta, büszkeségre ad okot az a mérnöki megoldás, melynek köszönhetően az épület megmenthető és ismét használatba vehető lesz.



Korcsmár István, a helyreállítást végző Alisca Bau Építőipari Zrt. vezérigazgatója a részletekről megosztotta, befejezték a szükséges bontási munkákat, többek között falakat, födémeket, álmennyezeteket és közüzemi vezetékeket bontottak el. Összesen mintegy 400 m3 anyagot vittek ki kézi erővel, munkagépekkel még most sem lehet megközelíteni az épületet. Hétfőn már az újraépítést is elkezdték, jelenleg az alapozásnál tartanak.

A számítások szerint január végére elkészülnek a segédfalak és a födémek. Onnantól számítva egy újabb hónapba telik, mire a beton megszilárdul, elvégzik a szakértői vizsgálatokat, illetve visszabontják a zsaluzatot. A várakozások szerint február végére adhatják át a területet a lakóknak, illetve a szakkivitelezést végzőknek. A Herman Ottó utca 5. szám alatti épületbe az állványzat eltávolítását követően szinte azonnal be lehet majd költözni. A 3-as szám alatti épületben - ahol a robbanás történt - viszont az összes nyílászárót cserélni kell. Azt három lakást leszámítva, melyek a legsúlyosabban károsodtak - és ahol a mennyezetet, illetve a padlót is bontani kellett - március végére visszaköltözhetnek a lakók.



Korcsmár István hangsúlyozta, a helyreállítás után - a beépített anyagoknak köszönhetően - az épület Szekszárd egyik legbiztonságosabb épülete lesz, a ház még az eredetinél is biztonságosabbá, legstabilabbá válik.

Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünkre elmondta, lezajlott a tűzvizsgálat, ennek eredményét azonban csak az érintettekkel közölhetik, amit meg is tettek.



Mint azt a kadarka.net megírta, a Herman Ottó utca 3. szám alatti társasházban október 8-án bekövetkezett robbanásban öten sérültek meg, közülük ketten súlyosan, hárman könnyen. A tűzoltók száz embert "menekítettek ki" a helyszínről és összesen 29 lakás lakóinak kellett elhagyniuk az otthonukat tartósan.