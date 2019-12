Jótékonyság

Több mint 327 tonna élelmiszer gyűlt össze az Adni öröm! akcióban

A szervezők közleménye szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spar-csoport 23. alkalommal elindított közös kezdeményezésnek eredményeként több mint 31 ezer ajándékcsomagot jutattak el a hátrányos helyzetű emberekhez az ünnep előtt. A csomagok főleg a mindennapokban is fontos termékeket, tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lisztet, cukrot és étolajat tartalmaznak.



"A karácsonyi gyűjtés jószándékú emberek tízezreinek tette lehetővé, hogy adott pillanatban, az üzletekben, rászoruló társainknak segítséget nyújtsanak, akár csekély összeggel is. A vásárlók felajánlásaiból készített ajándékcsomagokból rászoruló családok, egyedül maradt idősek, fogyatékossággal élő és hajléktalan emberek részesültek" - idézi a közlemény Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét.



A december 12. és 17. között megszervezett karácsonyi gyűjtésben a jótékonysági szervezet közel háromezer önkéntese vett részt, akik 172 Spar és Interspar áruházban fogadták a vásárlók adományait. Az Adni Öröm! 1997 óta tartó történetében idén első alkalommal televíziós kampány is kapcsolódott a kezdeményezéshez - olvasható a közleményben.