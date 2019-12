Ünnepi

Az égre rajzolták Magyarország legnagyobb karácsonyfáját

Magyarország legnagyobb karácsonyfája látható a virtuális radarok képernyőjén a Magnus Aircraft pilótáinak hála. A fa törzse Pécsnél kezdődik, a csúcsa majdnem Siófokig ér.



A magyar oktató és sportrepülőgépeket fejlesztő Magnus Aircraft az ország legnagyobb karácsonyfáját rajzolta Magyarország egére és a virtuális radarok képernyőjére december 18-án, szerdán – közölték az ötletgazdák az AIRportal repülésügyi szakoldallal.



A speciális útvonalat Vári Gyula főpilóta, Horváth Hanna, Faragó Pista és Fábián Gábor berepülőpilóták egy-egy Magnus Fusion 212 repülőgéppel teljesítették, kötelékben. Ennek köszönhetően egy karácsonyfa forma jött létre a repülőgépeket élőben követő Flightradar24.com oldalon.



A vállalat belső szabályzata szerint a berepülő pilótáknak kötelező útvonalrepülést is gyakorolniuk, így a mostani a gyakorlásra is jó alkalom. A karácsonyfa törzse Pécsnél kezdődik, míg a csúcsa (majdnem) Siófokig ér. A teljes útvonal 358 km. A fát több mint 20 fordulóval, közel 2 óra rajzolták meg.



A magyar fejlesztésű Fusion 212 kialakításának, szerkezetének és gazdaságos üzemeltetési igényeinek köszönhetően ideális oktatógép, mely alkalmas az upset recovery training (vagyis kontrollálatlan repülési helyzetek elkerülése) megnevezésű, baleset-megelőzési céllal létrehozott nemzetközi programban való felhasználásra is – írta az AIRportal.