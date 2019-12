El kell hagynia az országot?

Haza akarnak toloncolni egy 16 éves magyar lányt Kanadából

A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot. 2019.12.14 08:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy kanadai magyar házaspár nevelt lányát akarják Magyarországra toloncolni a hatóságok - írja a Globalnews.ca alapján a Hvg.hu. A cikk szerint Rádi László és a felesége, Viktória 10 éve a törvényes gyámja Toris Kittinek, aki egyébként Viktóriának a húga.



A 16 éves Kitti Magyarországon született, de 2016 óta a gyámszüleivel Okotoks városában él Kanadában. Hétfőn két levelet is kaptak a bevándorlási hatóságtól, amelyekben arról tájékoztatták őket, hogy elutasították a lány ideiglenes tartózkodási és a tanulói vízum iránti kérelmét is, és közölték velük, hogy nem tartózkodhat tovább az országban.



Rádi László azt mondta, hogy nem tudják, mit tehetnének, szerinte semmi sem indolkolja a döntést. Viktória azt mondta, hogy mind a kanadai, mind a magyar hatóságok szerint is ő Kitti gyámja, és mégis azt akarják, hogy egy olyan országba küldje, ahol senkije nincs, az anyjával sem tartják a kapcsolatot.



Rádiék felkeresték John Barlow parlamenti képviselőt, aki értetlenül áll az ügy előtt. Mint mondta, Rádiék nem terhelik a kanadai szociális rendszert, sikeres vállalkozásuk van, Kitti pedig iskolába jár.



Barlow azt is hozzátette, hogy csütörtökön felvette a kapcsolatot a bevándorlási miniszterrel és megkérte, hogy segítsen nekik az ügyben. A kanadai határőrizeti szervek egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben.