Önkormányzat 2019

Géber Józsefet jelöli Győr polgármesterének a Mi Hazánk Mozgalom

hirdetés

Géber József néprajzkutatót és erdőgazdálkodót jelöli Győr polgármesterének a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be a párt elnöke sajtótájékoztatón a megyeszékhelyen.



Toroczkai László elmondta, hogy Győr az idei önkormányzati választások során a botrányok, a korrupció és a politikai zsarolások szimbólumává vált, amely az egész országban rányomta a bélyegét a választásra.



A Mi Hazánk Mozgalom tavaly hirdette meg a harmadik utat, amelynek lényege, hogy "se Gyurcsány, se Orbán", és ez Győrben vált igazán szükségessé, ahol egy tisztességes és rendpárti polgármester kell a város élére - fogalmazott.



Hozzátette, hogy ez nem lehet a "balliberális tömb" által támogatott jelölt, mert a "korrupciós és magánéleti botrányokkal tarkított Fideszt nem válthatja le egy korrupciós ügyekkel, magánéleti botrányokkal és politikai zsarolással felcímkézett balliberális tábor".



Az az oldal semmivel sem jobb, mint a Fidesz, ezt lehet látni Budapesten, amely "vörös rongyokba öltözhetett" a választás után, ahol "azonnal elkezdték a közpénz fosztogatását, a kassza kiürítését, az osztogatást" - mondta a pártelnök.



Nem szeretnénk, ha hasonló történne Győrben, mint Budapesten - szögezte le.



A harmadik út a rendről és a tisztességről szól, amelyre Győrben "óriási szükség van", és erre Géber József garancia lehet - mondta.



Toroczkai László az ötvenéves Géber Józsefről azt mondta, hogy háromgyermekes családapaként egész élete garancia lehet arra, hogy Győrben is tisztességes polgármestert válasszanak.



Géber József azt mondta, hogy adventben várunk a fény megszületésére, de Győr egy megújulást is vár, amelyhez szeretne polgármesterjelöltként, később pedig polgármesterként hozzájárulni.



Elmondta, hogy megválasztása esetén kivezetné a várost "abból a mocsárból, amelybe az elmúlt években került".



A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Géber József jelölti programját később ismertetik.