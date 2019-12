Ünnep

Zaklatásba fulladt a kisfiú mikulásnak írt szívszorító levele

Egy nap alatt a magyar internet szomorú kedvence lett a nyolcéves Alex, aki arról írt levelet a Jézuskának, hogy azt szeretné, ha karácsonyra meleget, kenyeret és vajat hozna neki. 2019.12.10 20:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Napok óta terjed a Facebookon egy levél, amit egy bizonyos Alex írt a Jézuskának, és amely így kezdődik: "Tudom hozzánk nem jössz, de írok azért..."



A 444 megtalálta a kisfiút, akinek öt testvére van, a levél pedig iskolai feladat volt eredetileg, Alexék falujában pedig egyesek irigységből zaklatni kezdték a családot, miután rájöttek, hogy ők a médiafigyelmet kapott történet főszereplői.



A netes hírverés miatt persze rengeteg felajánlást kaptak, pont ez okoz gondot, a 444 tudomása szerint ugyanis azóta a falubeliek hangos gúnyolódásának a céltáblái lettek, vannak, akik szó szerint ott ordibálnak az ablakuk alatt, előre irigyelve azokat a dolgokat, amiket a család szerintük ezek után kapni fog.



Alex nyilvánosság előtti sztorija december 5-én indult, stílszerűen egy nem nyilvános, és nem is annak szánt facebookos levelezésben. Bruckner Zoltán, a Primus Capital nevű befektetési alap alapító-vezetője megosztott pár fotót a barátaival a családi mikulásozásukról. A kommentek közé aztán egyszer csak beposztolta Alex most már talán százezrek által ismert kézírásos levelét, a következő szöveggel:

Ezt a levelet egy nyolcéves gyerek írta tegnapelőtt. Ez az ötgyerekes Anyuka X-en, ahol novemberben voltunk egy rakománnyal. Gázt feltöltőkártyával vesznek. Tejet ritkán, a hároméves ilyenkor lisztes vizet kap, az hasonlít a tejhez. Gluténallergiás. Ha szeretnétek segíteni Alexéknek, jelezzetek es priviben elküldöm a bankszámlaszámukat. Mindennek jó helye lesz.

Bár a leírt szörnyűségektől felzaklatott Bruckner pár dolgot elírt - nem öt, hanem hat gyerek van a családban, nem Alex allergiás, hanem a húga - a levél nagy hatást gyakorolt a baráti körére. Egymás után érkeztek az újabb és újabb felajánlások Lego-készletekről, gluténmentes élelmiszerekről és pénzről. Ennek a baráti társaságnak ez azért nem volt teljesen szokatlan dolog. Bruckner gimnáziumi osztálytársa, Epres-Madarász Éva ugyanis már hat éve ismeri Alex családját és alkalmanként azóta támogatja is őket, a baráti körrel együtt.



A család egyébként nem élt mindig ilyen rettenetes sorban. Mindkét szülőnek volt rendes állása, aztán bedőlt a lakáshitelük. Ahol most laknak, oda az ország másik végéből költöztek, amikor a zsugorodó, iskoláját féltő település olcsó bérű lakhatást ajánlott nagycsaládos beköltözőknek. Később lelépett a férj, a hat gyerekével magára maradt anya pedig egy leépítés miatt elvesztette az állását.



Az egész sztori megmaradt volna az emlegetett baráti körben, ha az egyik ismerős nem posztolta volna ki a levelet publikus felületre december 7-én.



A letaglózó szimpátiahullám arra indította Bruckneréket, hogy alapítványt hozzanak létre az Alexéhez hasonló családok érdemi támogatására, nemcsak anyagiakkal, de tanáccsal is.

Pénzbeli segítség A családsegítéssel foglalkozó és a Manó Óvodát működtető Ampók Alapítvány vállalta, hogy a pénzbeli támogatásaitokat fogadja és Alex és Családja számára folyósítja. Az AMPÓK ALAPÍTVÁNY A KISGYERMEKEKET NEVELŐ CSALÁDOK LELKI EGÉSZSÉGÉÉRT (elég azt írni, hogy "Ampók Alapítvány") számlaszámára várjuk, 1141 Bazsarózsa u. 64. Adószám 18114696-1-41, OTP 11701004-20215299-00000000. Megjegyzés: Alex.