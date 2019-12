Csoda

Megmentett egy fiatal lányt a trolivezető

Hirtelen szívhalál miatt rosszul lett egy fiatal lány a 77-es trolin novemberben. A mentők kiérkezéséig a trolivezető végezte az újraélesztést, a mentőorvos közben a kihangosított telefonon keresztül adta a szükséges instrukciókat. A lány életét sikerült megmenteni.

Levélben köszönte meg a napokban Vaskó Sándor trolivezető életmentő munkáját Dr. Szabó Zsuzsanna, az Uzsoki utcai Kórház Intenzív Osztályának vezetője.



Mint a Mozgásban című belsős BKV-s kiadványban megjelent, a 77-es trolibusz vezetője gyors helyzetfelismerő-képességének és lélekjelenlétének köszönhetően megmentette egy 18 éves lány életét 2019. november 13-án.



A hirtelen szívhalál miatt rosszul lett fiatal lány újraélesztését ugyanis még a mentők kiérkezése előtt megkezdte. Ennek köszönhetően a beteg, aki addig nem ismert veleszületett szívelégtelenségben szenved, mindenféle szellemi károsodás nélkül vészelte át a hirtelen keringésösszeomlást.

Vaskó Sándor így beszélt a történtekről: "15 éve dolgozom a BKV-nál trolibuszvezetőként, korábban a 78-ason, 79-esen, most a 77-esen, már 3 éve. Százhatvanszoros véradó, csontvelődonor vagyok. Most először vettem részt elsősegélynyújtásban, újraélesztésben, november 13-án szerdán, 9 óra 10 perctől. Utasaim jelezték, hogy egy fiatal hölgy rosszul lett a járatomon és összeesett. Hátramentem, megnéztük, hogy van-e pulzusa, légzése - ekkor még volt. Egy utas közben már hívta a mentőket is, én pedig lehúztam az áramszedőket és értesítettem a forgalomirányítást. Az utasok leszálltak, csak 3 utas maradt a járművön, akiktől nagyon sok segítséget kaptam. Ugyanis észleltük, hogy a hölgy már nem lélegzik. A stabil oldalfekvésből ekkor hanyatt fektetve azonnal megkezdtem a mellkaskompressziót. A mentőorvos közben a kihangosított telefonon keresztül adta a szükséges instrukciókat. Rövidesen azonban ott voltak a mentősök is, és átvették az újraélesztést. A hölgyet még válságos állapotban szállították be az Uzsoki Utcai Kórházba, ám 2 nappal később azzal hívott fel az édesanyja és a kórház orvosa is, hogy a beteg magához tért. Meg is látogattam."