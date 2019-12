Bűnügy

Rablógyilkosság áldozata lett egy magyar nő Nigériában

Rablótámadásban meghalt egy magyar származású nő vasárnap éjszaka a nigériai Lagoszban, írja a 112press a helyi lapokra hivatkozva.



A PM News tudósítása szerint két bűnöző támadt a MAERSK szállítmányozási és logisztikai cég kameruni származású helyi igazgatójára és feleségére annak otthonában.



A férfi azért engedte be a lakásába az elkövetőket, mert egyikük villanyszerelő volt, akit ismert. Csakhogy a bűnözők két külön helyiségbe zárták be a férfit és a nőt.



A dunaújvárosi K. Bernadettet kényszerítették, hogy adja át a pénzüket és bankkártyáikat, majd savat itattak a nővel, akit ezután megfojtottak. Sajtóértesülések szerint az asszonyt és a férfit is megkéselték.



A kegyetlen gyilkosok ezt követően közölték a férfival, hogy a felesége meghalt, majd vele is savat itattak. Csakhogy előtte a férj már segítséget tudott kérni valakitől, aki riasztotta a hatóságokat. Gildas Tohouót életveszélyes állapotban vitték kórházba.



A nigériai rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőket.



K. Bernadettről a helyi lapok azt írták, hogy boldog házasságban élt és három gyermek édesanyja volt.