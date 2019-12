Illegális bevándorlás

Rendőrség: egyre gyakrabban okostelefonra készített úti segédlettel próbálkoznak migránsok

Egyre gyakrabban használnak embercsempész bűnszervezetek által okostelefonra készített - térképeket és videókat is tartalmazó - elektronikus segédletet az Európába tartó illegális bevándorolók - hangzott el hétfőn az M1 aktuális csatornán.



A műsorban részleteket is bemutattak Kétegyházán elfogott iráni migránsok telefonján talált 25 perces kurd nyelvű videóból, amely a többi között átkelési pontokat, földrajzi távolságokat, valamint a magyarországi közösségi közlekedés árát és taxitarifákat is tartalmazott.



Boross Zoltán, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR-NNI) nemzetközi bűnözés elleni főosztályának vezetője azt mondta: az ilyen elektronikus segédleteket embercsempész bűnszervezetek készítik, amelyek a kiinduló országból szervezik meg a migránsok Európába, elsősorban Németországba juttatását.



A "segédletek" személyes tapasztalaton is alapulnak, mivel az embercsempészek "lejárják" a szóban forgó útvonalakat, folyamatos "ellenfigyelést" végeznek a határon és próbálgatják a határvédelem gyenge pontjait - ismertette az ezredes.



Boross Zoltán azt is elmondta, hogy növekszik a migrációs nyomás, az Európában aktív mintegy ötezer bűnszervezetnek már 35-40 százaléka foglalkozik embercsempészettel. 2014 előtt 15-20 százalék volt ez az arány - érzékeltette a növekedést.



Közölte: becslések szerint 2015-ben hatmilliárd, 2016-ban több mint kétmilliárd eurót kerestek a bűnszervezetek embercsempészetből. Példaként említette, hogy parndorfi halálkamionhoz köthető bűnszervezet bizonyíthatóan egy év alatt több mint 15 milliárd forint haszonra tett szert.



Beszámolt arról is, Afganisztánban a kábítószer-kereskedelemből származó illegális jövedelmeket is felhasználják az illegális migráció finanszírozására.



A műsorban az is elhangzott, hogy az idén eddig mintegy 13 ezren próbáltak illegálisan bejutni Magyarország területére, múlt péntektől vasárnapig több mint 350 határsértővel szemben intézkedtek a magyar rendőrök.