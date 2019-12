Ünnepi

Kedves meglepetés az anyukáknak: Mikulás-babák a szekszárdi kórház újszülött részlegén

2019.12.08

Mikulás-babák (Fotó: Marosi Evelin)

Dr. Kuhajda Valéria részlegvezető főorvos, Osztermajerné Fodor Ilona osztályvezető ápoló és munkatársaik az általuk felajánlott, puha anyagokból készítettek Mikulás-öltözéket az újszülött apróságoknak. A zsákocskákat és sapkákat Brachamerné Széles Lívia kórházi védőnő varrta meg, a kiegészítőket a munkatársak közösen készítették. A reggeli vizit után ebben az ünnepi öltözékben kapták vissza az piciket anyukáik - olvasható a kórház közleményében.



Mint írják, a jól sikerült Mikulás-napi meglepetés nemcsak az édesanyáknak, hanem az osztály valamennyi munkatársának nagy-nagy örömet szerzett. Az orvosok, szülésznők, egészségügyi munkatársak, de még az arra járőröző biztonsági szolgálatos kollégák is csodájára jártak a Mikulás-babáknak és együtt örültek a látogatni érkező, a látványtól meghatott családtagokkal. Az osztály lelkes munkatársainak a főnővér vezetésével még az egyébként éppen felújítás alatt álló épületbelsőt is sikerült ünnepi, adventi hangulatba öltöztetni.



"Jó érzés volt szeretetet adni és látni a mosolygós édesanyákat!" – mondta Osztermajerné Fodor Ilona – "Nem is akarunk itt megállni, kollégáimmal a jövőben is további meglepetéseket tervezünk. Mi ezzel tudunk és szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermek születésének öröme az egészségügyi intézményben való tartózkodáskor betartandó, szükségesen szigorúbb szabályok ellenére is az otthonosság érzését nyújtsa a nálunk szülő kismamáknak."