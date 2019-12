Bűnügy

Tanárkéselés - A házirend szigorítását tervezik a Győri Szakképzési Centrumban

Szakpszichológusok elhelyezésén és a házirend szigorításán gondolkodnak abban az iskolában, ahol csütörtökön egy diák többször megszúrta tanárnőjét - hangzott el az M1 aktuális csatorna péntek délutáni Híradójában.



Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja azt mondta: végig kell gondolni, hogy milyen szigorításokkal, kontrollal tudják kézben tartani a dolgokat.



Ezzel együtt az is nagyon fontos, hogy felhívják a tanárok, diákok figyelmét arra, hogyha bármelyik diáknál problémát észlelnek, vagy meggondolatlan kijelentéseket hallanak, azt nem szabad félvállról venni - tette hozzá.



Az M1-en azt is elmondták, hogy az iskolában a pénteki tanítás osztályfőnöki órával indult. Az érintett osztályhoz pszichológusok is érkeztek, majd hazamehettek. A megkéselt tanárnő állapota stabil.