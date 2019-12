Erőszak

Győri tanárkéselés - A PDSZ az Emmi vezetőjéhez fordul a tanárok biztonsága érdekében

A csütörtöki győri tanárkéselés után ismét az emberi erőforrások miniszteréhez fordul a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), kérve, hogy a tárca tűzze napirendre a közfeladatot ellátó személyek biztonságának kérdését, a köznevelési államtitkárság pedig külön foglalkozzon a pedagógusokat érő agresszió speciális körülményeivel - közölte a szakszervezet pénteken az MTI-vel.



Csütörtökön a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában egy 17 éves fiú megkéselte 51 éves tanárnőjét. A tanárnőt több késszúrás érte, egyebek mellett a hátán, állapota stabil, nincs életveszélyben. Az elkövetőt elfogták és emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást vele szemben.



A PDSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett: október 16-án, azt követően, hogy egy Facebookon terjedő tanárbántalmazásról készült felvétel bejárta az országot, levélben fordultak a nyilvánossághoz és a felelős miniszterhez. Ebben azt írták, a pedagógusok biztonságos munkavégzését, emberi méltóságának megőrzését mindenekfelett állónak tartják.



Megjegyezték: az elmúlt évtizedekben az élet minden területén nőtt az agresszió, és csökkent a közfeladatot ellátó munkavállalók biztonsága, így van ez a pedagógusok esetében is, mind gyakrabban kerülnek olyan szituációba a tanárok, amelynek kezeléséhez "sem ők, sem az oktatás jelenlegi rendszere nem rendelkezik kellő eszköztárral, és amelyek több esetben átlépik a pedagógiai megoldások kereteit". Hozzátették: ilyen alkalmakkor a munkavállaló tehetetlenségénél, veszélyeztetettségénél csak a megalázottsága nagyobb, és nem csoda, hogy azokban az intézményekben és régiókban, ahol szinte mindennaposak ezek a jelenségek, még a szokásosnál is nehezebb munkaerőt találni.



A PDSZ októberi levelében azt írta, a probléma gyökerei nem csupán a közoktatásban keresendők, mint ahogy a megoldások sem, éppen ezért kérik Kásler Miklós minisztert, hogy a tárca tűzze napirendre a közfeladatot ellátó személyek biztonságának kérdését. Azt is kérte a szakszervezet, hogy a köznevelési államtitkárság külön foglalkozzon a pedagógusokat érő agresszió speciális körülményeivel, és készítsen cselekvési tervet a konfliktusok kialakulásának megelőzésére. A PDSZ azt is fontosnak nevezte, hogy a munkafolyamatba mielőbb vonják be az érintett érdekvédelmi és szakmai szervezeteket.



A PDSZ pénteki közleményében azt írta, októberi levelükre nem kaptak választ, ugyanakkor a csütörtöki győri tanárkéselés után újból elküldik azt a minisztériumnak, figyelmeztetve a tárcát, hogy "most csak a szerencsén múlott, hogy nem lett nagyobb tragédia".



Szeretnék felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy ha így terjed a teljesen eszköztelenné váló pedagógusokat fenyegető erőszak a közoktatási intézményekben, akkor kollégáik emberi méltóságán túl esetenként az életük lesz a tét - közölte a szakszervezet.