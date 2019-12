Jótékonyság

Idén is gyűjti az ajándékokat a Mikulástroli

Idén is gyűjti az ajándékokat a budapesti Mikulástroli: a feldíszített, környezetkímélő és akadálymentes, különleges megjelenésű Solaris-Skoda trolibusz december 19-éig gyűjt ajándékokat a rászorulóknak. 2019.12.07 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Mohai Balázs

A 70-es, a 72-es, a 75-ös, a 80A és a 83-as trolibusz vonalán találkozhatnak az utasok a Mikulással és adhatnak át neki cipősdobozba csomagolt ajándékokat, amelyek a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából jutnak el a családokhoz - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.



A szervezet idén 16. alkalommal kezdte meg hagyományos ünnepi adománygyűjtő akcióját. Ezek az ajándékok Magyarország legszegényebb, legtávolabbi részeibe is eljutnak, hogy megörvendeztessék a gyerekeket.

MTI/Mohai Balázs

A Mikulástroli fényeit körülbelül tízezer darab alacsony fogyasztású LED-ből összeállított fényfüzér biztosítja, valamint különleges, egyedi belső dekoráció gondoskodik az ünnepi hangulatról.



A Mikulástroli a belvárosig meghosszabbított útvonalon közlekedik minden nap: a 72-es vonalán közlekedve például az Arany János utca helyett a Deák Ferenc térig, a 80A trolibusz vonalán közlekedve pedig a Keleti pályaudvar helyett a Blaha Lujza térig.



A Mikulástrolin normál díjszabás szerint lehet utazni, közlekedési rendjéről a BKK oldalán lehet bővebb információt találni.



Az E.ON Hungária Zrt. jóvoltából a program ideje alatt minden járaton egy angyalka is várja az utasokat. Ő segít az időseknek, a családosoknak a fel- és leszállásban, a csomagok cipelésében, és ha kérik, közös képeket készít a Mikulással. Apró ajándékokkal is kedveskednek a járaton utazó gyerekeknek.



A feldíszített jármű december 19. után Fénytroliként közlekedik majd január 5-éig, olyan vonalakon is, amelyeket a Mikulástroli nem érintett.