Idén csaknem kétszáz katona földi maradványait exhumálták a hadisírgondozók

2019.12.05

Maruzs Roland, a belföldi hadisírgondozó osztály vezetője elmondta, hogy Németországgal elsők között kötöttek megállapodást az elesett katonák méltó nyughelyének kialakítására és gondozására. Magyarország területén a II. világháborúban mintegy 53 ezer német katona vesztette életét vagy tűnt el nyomtalanul.



Sok elesett katona földi maradványa építkezések során kerül elő, de temetőkben is végeznek feltárásokat, hiszen a II. világháborúban meghalt magyar és német katonák sírját semmi nem védte a rendszerváltozás előtt, a legtöbbnek a sírjele eltűnt. Rosszabb esetben rátemetések történtek azóta - mondta Maruzs Roland.



"Az már szerencse, ha a helybéliek tiszteletben tartották a betemetés helyét, és ha nincs is sírjel, de a terület szabadon maradt" - fogalmazott, hozzátéve, hogy utóbbi esetben a korabeli nyilvántartások és levéltári források alapján kezdenek hozzá a feltáráshoz.



Maruzs Roland a hadisírgondozói munka "legszebb és legizgalmasabb feladatának" a katonák maradványainak azonosítását nevezte. Idén például a nagytarcsai temetőben tárták fel több magyar katona elfeledett nyughelyét. Bereck Mihály tizedes családját is sikerült megtalálni. Földi maradványait - unokája kérésére - átadták a családnak, azóta a csákányi temetőben, felesége mellé temették el.



Az osztályvezető rámutatott arra, hogy a különféle veszteségi nyilvántartások és hadisírfelmérések feldolgozása, az egységes adatbázis kialakítása is fontos feladat. Ezt folyamatosan végzik és hamarosan egységes hadisír-nyilvántartó rendszert alakítanak ki - tette hozzá.



Az elmúlt csaknem negyedszázadban Magyarország területén megemlékezések, újratemetések tucatjait tartották közösen, számos alkalommal közös temető-karbantartási munkákat végeztek magyar és német katonák - mondta. A legnagyobb itthoni katonatemetőben, a budaörsi német-magyar békeparkban 698 magyar katonát temettek el.



A kutatások, feltárások és az exhumálások területén is szoros az együttműködés a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség munkatársaival - emelte ki az osztályvezető, megjegyezve: ez egy speciális terület, a sírok szakszerű feltárásához, a földi maradványok exhumálásához, az egyenruhák és felszerelési tárgyak beazonosításához komoly szakmai ismeret szükséges.



A II. világháború befejezésének 74. évfordulója alkalmából a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség Albert Schweitzer-emlékérem adományozásával köszönte meg Maruzs Rolandnak, hogy hozzájárult az elhunytak emlékének méltó megőrzéséhez. A budapesti német nagykövetségen tartott csütörtöki ünnepségen elismerést vehetett át Wittinghoff Tamás (Budaörs Fejlődéséért Egyesület), Budaörs polgármestere és Hangácsi István, a Vigyázók had- és kultúrtörténeti egyesület elnöke is.