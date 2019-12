Állatvédelem

Kifolyt szemű, nagyon beteg cicákat találtak, gyűjtenek a gyógyításukra - videó

A gyáli szeméttelepen találtak kiscicákat, az utolsó óra utolsó percében sikerült összeszedni a három árvát a borzalmas helyről. A hóban áztak, a bálák tetején, kifolyt szemmel és kihűlt testtel. Tenyérnyi apróságok a halál küszöbén!



A jó hír, hogy most már melegben és biztonságban vannak, orvosnál jártak és mindenki él! A rossz hír, hogy rengeteg költség lesz a gyógyításuk, helyrehozataluk - írta a Magyar Macskavédő Alapítvány Facebook-oldalán.



Még a héten két cicának szemműtétje lesz, mindegyiknek egy-egy szemét ki kell operálni. A műtétek ára 80.000 forint. Az orvosi és kezelési költségek, gyógyszerek, tápszerek, immunerősítők összege előreláthatólag 150.000 forintra tehető.



"Kérjük, SEGÍTSETEK ezeknek a piciknek! Tudjuk, hogy most ünnepek jönnek és mindenkinek nagyobb kiadásai vannak. De gondoljatok rájuk is! Sok kicsi sokra megy! Kell ennek a közösségnek az ereje, hogy nekik is Boldog Karácsonyuk legyen. Köszönjük a nevükben" - írták az állatvédők.



Bankszámlaszámuk: 11712073-21455041



Külföldről:

IBAN: HU52 11712073-21455041-00000000

SWIFT: OTPVHUHB



Közlemény: gyáli szeméttelepi cicák