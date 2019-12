Időjárás

Megbénult a MÁV a havazástól

Több vonalon nem járnak vagy késnek a vonatok a havazás miatt - közölte a Mávinform hétfő reggel a Facebook-oldalán.



Mint írták: az időjárás miatt a Budapest-Nyugati pályaudvar és Monor, valamint a Monor és Budapest közötti személyvonatok nem közlekednek. Helyettük a zónázó vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.



A Nyugati pályaudvaron egy váltó és egy kitérő vágány tervezett éjszakai karbantartását nem fejezték be időben, ezért három vágányról nem tudnak indulni és érkezni a vonatok. Emiatt a Budapest-Vác-Szob, a Budapest-Vácrátót-Vác, a Budapest-Lajosmizse és a Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vonalon akár 60-80 perces késések is lehetnek.



Váltóállítási nehézségek miatt vonattorlódások alakulnak ki a Nyugati pályaudvar előtt, és félórás késésre kell számítani Budapest és Pécel között is.



Jelentősen megnőtt a Budapest-Hatvan közötti InterCity-pótló autóbuszok menetideje, mert Pécel és Isaszeg, valamint Gödöllő és Máriabesnyő között balesetek miatt leállították a közúti forgalmat, így az M3 autópályán és a 3-as úton is lassabb a közlekedés.



Nem járnak a vonatok Bakonyszentlászló és Zirc között, mert egy Győrből Veszprémbe tartó személyvonat egy kidőlt fára futott. A vonat nem siklott ki, de a meghibásodás miatt az arra utazóknak késésre kell számítani - derül ki a Mávinform közleményéből.