Országgyűlés

Tizennyolc javaslatról szavaz a parlament a héten

Rendhagyó módon csupán egyhetes üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, majd kedden tizennyolc előterjesztésről dönthetnek. 2019.12.02 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az ülés hétfőn 13 órakor kezdődik, először a képviselők a közelmúltban 99 éves korában elhunyt Horváth Jánosra (Fidesz) emlékeznek, aki 1945 és 1947 között kisgazda nemzetgyűlési, majd 1998 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt. Horváth János 2003-tól 2014-ig a parlament korelnöke volt.



A napirend előtti felszólalásokat követően két új ellenzéki képviselő teheti le esküjét.



Szakács László korábban 2006-2010, valamint 2014-2018 között is volt már az MSZP-frakció tagja, ezúttal a családi okokból távozó Tóbiás József helyét foglalhatja el a szocialisták között. A DK padsoraiban Sebián-Petrovszki László pártigazgató az októberben a XI. kerület polgármesterévé választott László Imrét váltja.



Az interpellációkra ezúttal egy óra áll rendelkezésre, amit az azonnali kérdések követnek szintén hatvan percben, majd a kérdések hangozhatnak el fél órában.



Kedden napirend előtti felszólalásokkal indul az ülésnap, majd szavazások következnek. Több nemzetközi szerződés kihirdetése mellett ekkor döntenek például a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tavalyi zárszámadásáról és jövő évi költségvetéséről, továbbá energetikai, oktatási és pénzügyi tárgyú törvénymódosításokról is.



A határozathozatalok után várhatóan véget is ér a Ház ülése. A parlament - az Országgyűlés honlapján elérhető ülésterv alapján - december második hetében fejezi be őszi ülésszakát.