Advent

BRFK: láthatóan és láthatatlanul is jelen vannak a rendőrök a vásárokban

A rendőrök a karácsonyi vásárok idején is mindent megtesznek azért, hogy a budapestiek, a fővárosba látogatók és a külföldi turisták is a lehető legnagyobb biztonságban érezzék magukat. 2019.12.01 14:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Mónus Márton

A rendőrök a karácsonyi vásárokban láthatóan és láthatatlanul is jelen vannak - mondta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztályának megbízott vezetője vasárnap a fővárosi Vörösmarty téri vásárban.



Hegyesi Melinda kiemelte: Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa, a rendőrök a karácsonyi vásárok idején is mindent megtesznek azért, hogy a budapestiek, a fővárosba látogatók és a külföldi turisták is a lehető legnagyobb biztonságban érezzék magukat.



Hozzátette: a BRFK idén is fizikai akadályokat és beton terelőelemeket helyezett ki a vásárok környékén. Bűnügyi és közlekedésrendészeti kollégáik folyamatosan jelen vannak a vásárokban, hogy biztosítsák a zökkenőmentes közlekedést és minél kevesebben váljanak bűncselekmények áldozatává.



A karácsonyi vásárban a BRFK nyomozó főosztály zseblopási alosztályának munkatársai három tipikus bűnelkövetői módszerre hívták fel a figyelmet. Bemutatójukban előbb egy szék hátára helyezett táskából, majd a metróból felvezető lépcsőn egy hátizsákból, végül pedig a vásári forgatagban nézelődő ember táskájából történő lopásokat modelleztek.