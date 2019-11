Oktatás

Átadták a Pedagógusok Szakszervezetének petícióját az Emmi-nek és az ITM-nek

Átadták a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) követeléseit tartalmazó petíciót az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) részére szombaton kora délután Budapesten. 2019.11.30 13:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A dokumentumot az Emmi részéről Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, az ITM képviseletében pedig Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár vette át.



Szabó Zsuzsanna, a PSZ elnöke az átadás előtt közölte: a követeléseiket a szombat délután, a Kossuth térre szervezett tüntetésen is ismertetik.



Az Emmi a tüntetésre reagálva közleményt adott ki, ebben egyebek mellett azt írták, hogy a minisztérium eddig is nyitottan állt a már hónapok óta zajló tárgyalásokhoz, és ezután is nyitott, kész megvizsgálni a további bérigényeket.



A kommünikében a minisztérium azt is írta, hogy a pedagógusok nem a kormány ellen, hanem a még magasabb bérekért tüntetnek, ezért felháborítónak tartják, hogy a szombati rendezvényre az ellenzék és a Soros-hálózat is rátelepedett, és megint csak saját politikai céljaikhoz akarják felhasználni a pedagógusokat.