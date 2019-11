Jótékonyság

Tizenkilencmillió forint gyűlt össze az idei Jótékonysági Maciaukción

Tizenkilencmillió forint gyűlt össze a 9. Jótékonysági Maciaukción, amelyen a legmagasabb áron, 3,5 millió forintért a Jason Momoa amerikai színész által felajánlott mackó kelt el. Az árverésen megemlékeztek a januárban elhunyt Andy Vajna filmproducerről is.



A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány az idei árverés teljes bevételét a második fogyatékosságbarát étterem megnyitására fordítja. A tervek szerint a bisztrót 2020-ban adják át az V. kerületben, az új étteremben további 15 fogyatékkal élő embernek adnának munkát - olvasható az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben.



Az idei árverésen Pierre Richard francia színész mackóját 3 millió forintért vitték el. Babos Tímea teniszező mackója 2,5 millió, Kiss Gergely vízilabdázó medvéje pedig 2 millió forintért kel el. Magas áron cserélt gazdát a Rost Andrea operaénekes, valamint a Wichmann Tamás kenuvilágbajnok által felajánlott plüssmackó is. Előbbit 1,3 millió forintért, utóbbit 1,1 millió forintért árverezték el.



A jótékonysági aukción egy Törőcsik Mari színésznőről készült festményre is licitálhattak az érdeklődők: Furka Zsuzsa festőművész alkotását 1,1 millió forintnál ütötték le.



Az aukción megemlékeztek a januárban elhunyt Andy Vajna filmproducerről, a civil szervezet legnagyobb mecénásáról és támogatójáról is, aki évről évre egyre több pénzzel járult hozzá a fogyatékkal élők foglalkoztatásához. A szervezők a IX. Jótékonysági Maciaukciót az ő emlékének ajánlották.



A közleményben felidézik, hogy az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 3-át a fogyatékos emberek világnapjává, hogy felhívja a figyelmet a betegség vagy baleset következtében fogyatékossá váltak problémáira. Idén december 3-án a Premier Kultcafé 15 fogyatékkal élő dolgozója egy közös énekléssel és versmondással hívja fel a figyelmet a fogyatékkal élőkre, a velük szembeni toleranciára és elfogadásra. A Down-szindrómás, autista, értelmi sérült és hallássérült dolgozók a világnapon saját maguk készítenek apró kézműves tárgyakat, amelyeket később meg lehet vásárolni a Premier Kultcaféban.



