Rekordszámú daru, és különleges kóborló fajok a szegedi Fehér-tónál - videó

A szegedi Fehér-tó ismét bebizonyította, hogy az európai madárvonulás fontos állomása és nem hiába élvezi a hazai madarászok kitüntetett figyelmét. 2019.11.25 19:00

A tórendszer a hazai daruvonulási útvonalnak is az egyik legjelentősebb állomása, a november 21-i daruszámlálás 41 ezerre becsülte az itt éjszakázó darvak számát. Ez az idén itt mért legnagyobb szám.



De nem csak a vonuló darvak, hanem vadludak, récék és partimadarak gyülekezőhelye is a tórendszer. Idén ősszel rendkívül nagyszámú gulipán tartózkodik itt. Volt, hogy a 800-at is meghaladta a számuk, de jelenleg is 500-600 példány szűrögeti a Fehér-tó vizét. További érdekesség, hogy bár a hazai kanalasgémek már régen elrepültek az afrikai telelőhelyeikre, néhány példány még most is felbukkan itt.



A Kiskunsági Nemzeti Park számos alkalommal beszámolt már a tavon megjelenő különleges, kóborló madárfajokról, gondoljunk csak a tavaly november szenzációjára, a lazúrcinegére. November 18-án egy szélesfarkú halfarkast, november 19-én pedig dolmányos sirályt figyeltek meg madarászok a területen.



A szélesfarkú halfarkas alapvetően tengeri madár, kóborlásai idején azonban eljuthat a szárazföld belsejébe is. Hazánkban az őszi időszakban jelenik meg egy-egy példány, melyek rövid ideig tartózkodnak nálunk. A dolmányos sirály a legnagyobb európai sirály. Északon költ, hazánkban ritkán, az őszi-téli időszakban megjelenő faj.



Közel 300 madárfajt figyeltek már meg a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, hajdani szikes tóból kialakított halastó-rendszeren. Itt található a 2 km hosszú Sirály tanösvény, amely a szegedi Fehér-tó történetét és gazdag madárvilágát mutatja be. A 3. állomáson, a XI-es halastó mellett található Beretzk Péter kilátóból jól megfigyelhető a Korom-sziget nyüzsgő sirálytelepe. A tanösvény kiinduló pontja a Tisza völgyi Bemutatóház, mely az E5. sz. főút 157-es kilométerénél található.