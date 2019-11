Bűnügy

Döbbenetes mennyiségű gyógyszerrel végezte ki férjét a hűtlen győri asszony

Harminc évnyi házasság után fiatal szeretőjéhez akart költözni egy győri asszony, ezért férjét altatókkal és ipari mennyiségű káliumtablettával végezte ki. Az asszony most életfogytiglani börtönnel számolhat – írja a Borsonline.



A házasság három közösen töltött évtized után megromlott, az asszony 2014-től társkeresőkön ismerkedett, többször is félrelépett – írja a portál. 2018-ban végül végső döntésre jutott, miután egy húsz évvel fiatalabb férfiben megtalálta új szerelmét.



Az asszony közölte férjével, hogy el akar válni, a férfi azonban hallani sem akart erről, arról sem, hogy kiköltözzön közös otthonukból. A nő ezek után határozta el, hogy végez párjával, méghozzá gyógyszerek segítségével.



Először pulzusszabályozó gyógyszereiből adott neki hatalmas adagot, ezekre azt hazudta, hogy vitaminok. A férfi ekkor – bár az agya elborult, hallucinált, tört és zúzott – nem halt bele a túladagolásba. Felesége így ismét próbálkozott: ekkor fürdőző férjének öt altatót adott, miután ez nem ütötte ki, újabb ötöt vetetett be vele, majd a kábult férfit megpróbálta a kádban víz alá nyomni. Az asszony terve ezúttal is kudarcot vallott, ugyanis nem bírt exe testi erejével.



Harmadszorra már patikus ismerőséhez fordult, akitől vett három doboz, azaz összesen 90 darab kálium-R tablettát. Otthon először ismét altatókkal bódította el a férfit, aztán a káliumból nem kevesebbet, mint 75-öt erőszakolt le a torkán hidegvérrel, majd szó nélkül magára hagyta a haldokló férjét, és dolgozni ment. Munkából csak hat órával később ért haza, ekkor férjének már csak a holttestét találták meg. Azonban kiderült, hogy a gyilkos tabletták hatása olyan erős volt, hogy a begyógyszerezés után már egy órával meghalt.



A nőre életfogytig tartó fegyházat kértek, ugyanis előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel vádolják, az ítéletre szerdán kerül sor.