Környezetvédelem

Környezetkárosítás miatt indult eljárás a visontai gázképződés ügyében

Állítólag a gázkoncentráció műszeresen is mérhető emelkedése kizárólag az erőmű területén található Őzse-völgyi víztározóból táplált, zárt pótvízmedencetérben volt tapasztalható. 2019.11.22 22:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Környezetkárosítás miatt indult rendőrségi eljárás a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyén kialakult gázképződés ügyében - jelentette be a Heves megyei rendőrfőkapitány pénteken Markazon.



Czinege László a cég és az érintett hatóságok által a térség településvezetőinek szervezett tájékoztatón elmondta: az ügyről megjelent sajtóinformációkra alapozva szerdán és csütörtökön két hasonló tartalmú, környezetkárosítás miatt tett feljelentés érkezett a rendőrségre. Jelezte: az elfogultság látszatát is elkerülendő, kérelmére a vizsgálatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja le.



Az eseményen Hampó Norbert, az erőmű biztonsági vezetője hangsúlyozta: a térségben élők, valamint a társaság és a környező ipari park dolgozóinak biztonsága nincs veszélyben. Szakértők bevonásával jelenleg is vizsgálják a gázképződés kialakulásának okait, és tart a probléma felszámolása - tette hozzá.

Azt mondta: a Mátrai Erőmű Zrt. az ügyben mindvégig maximális gondossággal járt és jár el. A gázkoncentráció műszeresen is mérhető emelkedése kizárólag az erőmű területén található Őzse-völgyi víztározóból táplált, zárt pótvízmedencetérben volt tapasztalható. A területen először nitrogén-monoxid, majd kénhidrogén jelenlétét mutatták ki. Ezt követően elrendelték a terület lezárását, és szellőztetéssel rövid időn belül sikerült a gázkoncentrációt a medencetérben és a szivattyúházban is normalizálni.



Ezzel párhuzamosan az erőmű a dolgozóit, majd a környező települések lakosait is tájékoztatta a kialakult helyzetről - közölte a biztonsági vezető. Hangsúlyozta: a probléma megoldásába ugyancsak bevont hatóságok szakvéleménye alapján a térségben élők sem az észlelés napján, sem azóta nem voltak veszélyben. A katasztrófavédelem és az erőmű műszeres vizsgálatai az említett helyszíneken kívül sehol nem mutattak ki mérhető gázkoncentrációt, csupán a víztározóból származó szaghatás volt érzékelhető - jegyezte meg.



Ennek alapján az erőmű vezetése visszautasítja és cáfolja a vállalat mulasztását sugalmazó, illetve "rémhírkeltő, ugyanakkor bizonyítékokkal alá nem támasztott sajtóhíreket" - mondta.



Hampó Norbert arra is kitért: tart az Őzse-völgyi víztározó leeresztése. Az ott kialakult bomlási folyamatok elemzése után elvégzik a meder kotrását és csak a helyreállítást követően használják újra a létesítményt.



Pógyor Zsuzsanna, a társaság egészségügyi szolgálatvezetője újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a dolgozók közül a magas gázkoncentrációhoz köthetően mintegy húsz ember fordult hozzájuk szem- és torokirritációval, ám mindannyian keresőképesek, tüneteik 2-3 napon belül elmúltak.



Plachi Péter, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes vezetője a tájékoztatón arról beszélt: a katasztrófavédelem az Őzse-völgyi tározóval és a Bene-patakkal kapcsolatban történt lakossági bejelentés óta folyamatosan végzett és jelenleg is végez méréseket mobillaborok segítségével az erőmű területén és annak környezetében. A bejelentést követően kizárólag az erőmű területén mutatták ki kénhidrogén és foszforhidrogén jelenlétét, ám azóta ez a gázterhelés is megszűnt - mondta.



A Heves megyei katasztrófavédelem 10 napja közölte az MTI-vel, hogy kén- és foszfortartalmú gáz képződött a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyén, hangsúlyozva: a gáz emberre nem veszélyes.